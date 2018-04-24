الخليل 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يحيى صادق جحشن ، ومحمد عيسى زماعرة من بلدة حلحول شمالاً ، بعد مراجعتهما لمخابرات الاحتلال في مركز توقيف "عصيون".وفي ذات السياق نصبت القوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، ومدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.// انتهى //10:06ت م