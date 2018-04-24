القاهرة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من الوزراء لاستعراض نتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد الأمة في المرحلة الراهنة.وأشارت إلى بدء فعاليات التدريب المصري - البحريني "خالد بن الوليد 2018"، الذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر عدة أيام بمملكة البحرين.وتحدثت الصحف عن إشادة البنك الدولي بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وتأكيده أن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلي زيادة النمو.وسلطت الصحف الضوء على مقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صالح الصماد والذي كان يترأس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للانقلابين وذلك إثر غارة لقوات التحالف العربي في اليمن.وأفادت أن المؤتمر الثاني لدعم مستقبل سوريا سيعقد اليوم في بروكسل بمشاركة وفود تمثل أكثر من 80 دولة لبحث دعم نحو 13 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين خارج البلاد.وفي الشأن الفلسطيني لفتت الصحف الانتباه إلى استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما في مواجهات خلال تظاهرات "مسيرة العودة" قبل نحو أسبوعين قرب الحدود في جنوب القطاع.// انتهى //10:16ت م