نجران 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، ممثلاً بقسم التدريب والقسم النسائي، أمس، أربع دورات تدريبية عن "الإسعافات الأولية"، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمقر الفرع بحي الأمير مشعل بمدينة نجران.وأفاد المتحدث الرسمي للفرع، سعود حمد آل دويس، أن الدورات التي استهدفت 48 متدرباً ومتدربة، تناولت العديد من المحاور منها كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكسور، وطرق وقف النزيف والتسمم، وكذلك حالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها، بالإضافة إلى تطبيقات عملية للمتدربين والمتدربات في الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة.// انتهى //10:21ت م