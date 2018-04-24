اسطنبول 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.وأفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد) في بيان لها اليوم أن مركز الزلزال في بلدة "صامصات" التابعة للولاية ، مشيرة إلى أن الزالزال وقع بحدود الساعة 0334 بالتوقيت المحلي (0034 بتوقيت جرينتش) على عمق 17ر9 كيلومترات تحت سطح الأرض.من جهته أشار مسؤول محلي إلى أنه لا تتوافر لديهم بعد أي معلومات حول حدوث أضرار بالبلدة مركز الزلزال ، مضيفاً أن فرق إدارة الطوارئ والكوارث بدأت تتوجه إلى البلدة المذكورة، لتساعد في أنشطة البحث والإنقاذ التي بدأت بها.// انتهى //10:27ت م