رام الله 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي أكد أن نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة تشير بوضوح إلى الأسس المتينة التي تنتهجها النيابة لتحقيق العدالة والشفافية وتحويل المتهمين للقضاء لنيل عقابهم الرادع.وأوردت صحف فلسطين إعلان مندوبية المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، تحويل الصندوق السعودي للتنمية (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لشهري فبراير، ومارس 2018م.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 31 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية معظمهم من القدس، وتطرقت لتوغل قوات الاحتلال ،بشكل محدود شمال قطاع غزة ، تزامنًا مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.وأولت اهتمامًا بتأكيدات الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني، والقضائي، والأمني بين الدول العربية، لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.ونشرت الصحف تقدم دولة فلسطين، بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، تماشياً مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقية.// انتهى //10:39ت م