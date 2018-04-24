القنفذة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنفذت صحة القنفذة خلال الثلاث الاشهر الماضية 34 نشاطاً تدريباً استفاد منها 1811 ممارسا صحيا بمجموع ساعات تدريبية بلغت 311 ساعة،حيث تنوعت الدورات وتواكبت مع التقدم العلمي والطبي .يذكر أنه تم إعتماد مركز تطوير المهارات الفنية بصحة القنفذة كمركز معتمد لإقامة دورة إصابات الحوادث المتقدمة ATLS .من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق " صحة " الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.وتهدف " الصحة " من ذلك إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من "الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع " بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.// انتهى //11:37ت م