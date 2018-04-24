الطائف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، ممثلاً بمركز التراث العمراني الوطني، ومركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية "تكامل" غداً، برنامجين تدريبيين بعنوان "أسس ومعايير التراث العمراني"، وذلك بفندق أولف أنترناشونال.ويسعى مركز التراث العمراني الوطني من خلال تنفيذ هذه البرامج التدريبية إلى أن يكون بيت الخبرة الوطني في مجالات التراث العمراني المتعددة سواء البحثية والعلمية من خلال تأسيسه مكتبة وطنية متخصصة بالتراث العمراني ونشره للأبحاث العلمية حول تراث المملكة العمراني وتنظيمه للملتقيات والمؤتمرات وورش العمل وتنفيذه البرامج التدريبية، إضافة إلى دوره في المحافظة على التراث العمراني وتطويره واستثماره بما لا يفقده أصالته وتأثيره في تأكيد الهوية الوطنية بشكل عام.// انتهى //11:38ت م