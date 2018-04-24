نجران 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسيفتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، وذلك بحي الأمير مشعل بنجران.ويهدف المركز إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني، ونشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، ومناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.// انتهى //11:39ت م