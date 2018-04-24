مكة المكرمة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأطلقت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة حملتها التصحيحية لمعالجة التلوث البصري، وتهدف من خلالها إلى تنفيذ مختلف الخدمات البلدية وإزالة العشوائيات والمخالفات ونظافة المرافق العامة والشوارع في الأحياء السكنية وإصلاح المرافق العامة من إنارة وسفلتة وتنفيذ خدمات النظافة والإصحاح البيئي ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية والغذائية.وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية المعابدة المهندس ياسر صالح مكاوي،أن البلدية شكلت فريق، وتم تنفيذ فعاليات الحملة التي شملت كافة نواحي الخدمات البلدية.وقد قسم المرافق بإزالة أكثر من (70) موقف وحجز سيارات، وإجراء أعمال الترقيعات للشوارع والحفريات بـ (6) طن اسفلت، وإزالة (25) لوحات دعائية، وتغريم (12) محل بسبب البروزات وتحسين واجهات (37) محل، وتم إلزام اصحاب المحلات بالتمشي حسب الأنظمة بعدم الخروج خارج حدود المحل ومصادرة البضائع المخالفة وإلزام اصحاب بعض المحلات بتغيير اللوحات التالفة.وأن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وبهدف الحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الأمنة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة.// انتهى //11:57ت م