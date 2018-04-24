المدينة المنورة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسينظم المجلس البلدي في المدينة المنورة يوم غد الأربعاء, لقاءه السنوي بالمواطنين بحضور أمين أمانة المنطقة المهندس محمد العمري.ويشمل اللقاء معرض مصور لأهم انجازات المجلس.كما تقوم أمانة المدينة المنورة خلال اللقاء بعرض مرئي لأهم مشاريعها المستقبلية بالمنطقة.ويستمع أعضاء المجلس في نهاية اللقاء لمداخلات المواطنين بشأن الخدمات البلدية المقدمة.//انتهى//12:02ت م