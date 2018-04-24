صبيا 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة صبيا.واستهل أمير منطقة جازان الزيارة بافتتاح مشروع علي بن عبدالله الجفالي - رحمه الله - الخيري بقرية قائم الدش التابعة للمحافظة، الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 16500 متر مربع, وبلغت تكلفته الإجمالية للمشروع "15" مليون ريال.وفور وصول سموه مقر المشروع قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المشروع، وأدى سموه والحضور ركعتين بالجامع.عقب ذلك بدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة من القرآن الكريم تلاها إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري.ثم ألقى المشرف العام على المشروع الدكتور زيد بن علي مهارش كلمة أعرب فيها عن سعادة الأهالي بافتتاح سموه للمشروع الذي يشمل جامعاً يتسع لأكثر من "3000" مُصلٍ, و مدرسة قرآنية، ودار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من ثلاثة طوابق تحتوي على قاعات دراسية ومكاتب إدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والتعليمية مع باص للنقل الطالبات, إضافة إلى مرافق خدمية اخري.وبين الدكتور مهارش أن المشروع يتضمن مبنى وقفي مكون من أربعة طوابق يعود ريعه على حلقات تحفيظ القرآن الكريم, ومغسلة للأموات مجهزة, ومستودع خيري وخيمة للضيافة والمناسبات الاجتماعية المختلفة، ومصلى للعيد، يتسع لأكثر من خمسة آلاف مصل، إضافة إلى مركز للرعاية الأولية وعدد من المرافق الخدمية المساندة الأخرى.أثر ذلك دشن سموه المشروع إلكترونياً, وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع وما يشتمل عليه من مباني ومرافق خدمية, وكرّم سمو أمير منطقة جازان المتبرع بالمشروع والمتعاونين في تنفيذه, كما تسلم سموه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة, فيما تسلم سمو نائب أمير المنطقة هدية تذكارية بالمناسبة.وعبر سمو أمير منطقة جازان في ختام الافتتاح عن تقديره للقائمين على المشروع، مبرزا مشاركة رجال الأعمال في تنفيذ مثل هذه المشروعات الخيرية والمتميزة، والمساندة للمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة.ونوه سموه بما يحتويه المجمع الخيري من مرافق متنوعة، سائلا الله تعالى أن يجزي المتبرع خير الجزاء لهذا العمل المبارك، متمنيا التوفيق للجميع.حضر حفل الافتتاح مفتي منطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة ووكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود, و مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الدكتور محمد الأمين بن خطري الطالب، وعدد من المسؤولين.// انتهى //12:04ت م