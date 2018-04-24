تبوك 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة التخليص الجمركي، غداً ورشة عمل تعريفية تحت عنوان "دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.ودعت الغرفة المهتمين والمختصين بقطاع التخليص الجمركي حضور هذه الورشة التي تنظمها الغرفة انطلاقاً من دورها في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين.// انتهى //12:06ت م