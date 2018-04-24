الطائف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسيحتفي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف غداً، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2018، تحت شعار "المتاحف وفضاءات الأنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد"، بتنفيذ عدد من الفعاليات التي يحتضنها متحف قصر شبرا التاريخي و متحف الشريف.ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع، بوصف المتحف مركزاً علمياً يسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، فضلاً عن التعريف بثقافات الأمم والشعوب من خلال عرض المقتنيات المتحفية .يحمل شعار هذا العام " المتاحف وفضاءات الأنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد", فضاءات أرحب عبر استثمار الشبكة العنكبوتية للوصول لأكبر شريحة من الجمهور والتواصل مع مهتمين جدد من فئات المجتمع خاصة الشباب.// انتهى //12:10ت م