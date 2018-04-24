تونس 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انفراج الأزمة بين وزارة التربية التونسية ونقابة التعليم الثانوي التي هددت اكتمال السنة الدراسية، مشيرة إلى قرار النقابة استئناف الدروس التي كانت قد علقتها قبل أكثر من أسبوع .وتحدثت الصحف عن مقتل القيادي في الميليشيات الحوثية الانقلابية صالح الصماد ، في غارة للتحالف العربي من أجل الشرعية في اليمن.وكتبت عن تعميم الشرطة الماليزية على جميع المعابر والمطارات ونقاط الخروج من البلاد صورة تقريبية للمتهمين بقتل المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور.وأشارت إلى تهديد تنظيم داعش الإرهابي بمهاجمة مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.ولفتت اليوميات التونسية في سياق تقرير متفرقة، إلى موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، وإعلان رئيس الوزراء الأرميني سيرج ساركيسيان استقالته من منصبه في ظل احتجاجات تشهدها البلاد.// انتهى //12:10ت م