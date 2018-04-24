وبين السياسي اليمني أن التحالف العربي ينطلق من شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن أي تكوينات عسكرية أخرى لا تنسجم مع التحالف، ولا تنطلق من منطلقات الشرعية تعد ميليشيا إرهابية مثل القاعدة وداعش والحوثيين، وبالتالي لا صفة لهذه الجماعات العسكرية إذا لم تكن تحت لواء الشرعية، محذراً من أن وجود الميليشيات الحوثية شكل مناخاً للجماعات الإرهابية للخروج عن القانون، وانتشار العصابات في كل المدن، مشدداً على أن العصابات أصبحت في ظل الحوثيين خطرا داهما على المجتمع اليمني.وقال: لا يمكن لجماعة مسلحة إرهابية أن تحارب جماعات إرهابية مسلحة أخرى، فهي لا تختلف عن تلك الجماعات الإرهابية، وبالتالي كيف يتم تسويق أن الحوثيين يحاربون الإرهاب وهم أساس الإرهاب وجزء منه.وتساءل: كيف يكون الإرهابي محارباً للإرهاب، ونبه إلى أنه لا فرق بين داعش والقاعدة والحوثيين، فكلها جماعات مسلحة تقوض أمن واستقرار الوطن، والحوثيون ارتكبوا من المجازر والآثام مالم يرتكبه غيرهم، مطالباً بحسم القضية اليمنية، مشيرا إلى أن الحسم هو الحل الجذري، ويتم بإحدى طريقتين: إما بحسم عسكري، وإما بحل ينطلق من المرجعيات الثلاث، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك حل.ولفت العوذلي إلى أن القضية اليمنية بدون الحل على أسس المرجعيات ستظل شائكة، وسيظل الملف اليمني مفتوحاً، وستبقى الأزمة اليمنية توجع اليمنيين، وتصل تداعياتها إلى المحيط الإقليمي إذا لم يكن هناك حلول ناجعة تدحر الانقلاب وتنهي الأفكار التي ينطلق الانقلاب من خلالها.// انتهى //12:11ت م