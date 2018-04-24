الاحساء 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستفقد مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك،مشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة للقطاعات (4،5،7،8)، وذلك في إطار متابعة المؤسسة لسير العمل في المشاريع القائمة بمحافظة الأحساء.وأطلع الدكتور آل الشيخ مبارك على ما تم إنجازه في محطة الضخ المشتملة على عدد من المضخات والمكونات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة التشغيل والتحكم الآلي والمباني الخاصة بالمحطة.كما زار مشروع توسعة جسر الخدود الذي يتضمن تغطية جزء من القناة الرئيسية F1 لتوسعة الطريق وهو المشروع الحيوي الذي يخدم أهالي الأحساء كون إنجازه سوف يحل مشكلة الاختناق المروري الحالي بالموقع، مستمعاً لشرح عن المرحلة التي وصل إليها العمل في هذا المشروع والمراحل المتبقية لإنجازه، كما اشتملت زيارته على جولة في مرافق المشروع ومحتوياته والتأكد من سلامة التحويلة المنفذة لنقل المياه وعدم تضرر المزارعين أثناء تنفيذ عمل المشروع.ودعا مدير عام المؤسسة العامة للري الى ضرورة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وتركيز المهام على تشغيل المشاريع، حاثا على بذل المزيد من الجهد وسرعة الإنجاز وفق المواصفات والشروط الفنية المعتمدة لضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد لتتحقق الفائدة المرجوة من خلاله.رافق المدير العام للمؤسسة خلال الزيارة مساعده للعمليات المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود ومشرف عام المشاريع والشئون الهندسية بالمؤسسة المهندس خالد جمعة سعد.// انتهى //13:26ت م