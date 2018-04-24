عام / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
جدة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، في مكتبه بجدة اليوم ، مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد أحمد عبدالله ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لجمرك ميناء جدة الإسلامي .
وهنأ سموه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي ، متمنياً له دوام العون والتوفيق ، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن والمواطن .
من جانبه عبّر مدير ميناء جدة الإسلامي ، عن شكره لسمو محافظ جدة ، سائلاً الله تعالى أن يوفقه لخدمة هذه البلاد المباركة .
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13:28ت م