الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسينظم مكتب تعاوني بني حسن يوم غدا ، محاضرة بعنوان " أحكام الصيام " يلقيها الشيخ عبدالرحمن بن علي الدخيل ، في جامع أبو بكر الصديق ببني حسن.كما ينظم المكتب درس علمي تحت عنوان " دروس في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب " يقدمه الشيخ عبدالرحمن بن علي أحمد ، وذلك في جامع وادي الصدر.وتأتي هذه الفعاليات الدينية ضمن البرامج التوعوية والدعوية التي ينظمها المكتب لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم .// انتهى //13:29ت م