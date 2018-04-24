أبهــا 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسرصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية 276 مخالفة لمنشآت تجارية بمدينة أبها، وذلك للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.وأوضح مدير الرقابة الصحية أحمد آل يعلى، أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 108 إنذارات لمنشآت مخالفة، ورصد 40 مخالفة، وتسجيل 128 ملاحظة، بعد جولات رقابية في أوقات متفاوتة.وأبان أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع ونظافة المعدات المستخدمة، وعدم ارتداء الزي الرسمي ومخالفة شروط التعبئة والتخزين، إضافةً إلى ظهور علامات مرضية على عدد من العمالة ورصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.من جانبه أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن الرقابة ستكون مستمرة مع تكثيف الحملات التفتيشية، لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، منوهاً بأهمية تعاون المواطن والمقيم في التبليغ عن أي مخالفات تهم صحة المستهلك، مؤكداً أن أمانة عسير حريصة على تلقي البلاغات عبر مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة.// انتهى //13:32ت م