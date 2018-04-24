الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي اللاعب الباكستاني محمد عمران بالبطولة المفتوحة الكبرى للتنس ، بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي الهلال عبدالرحمن العزام بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (2/6 - 3/6)، وذلك على ملاعب معهد إعداد القادة بمدينة الرياضوحصل العزام على كأس المركز الثاني والميدالية الفضية ، وسلم الحكمي كأس المركز الثالث للاعب نادي الزيتون سعيد الغامدي ، وكأس المركز الرابع للاعب نادي الدرع محمد العتيبي .وفي ذات البطولة لفئة الناشئين، توج لاعب نادي المحيط هادي المحسن بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي الهلال طارق الرميح بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (0/6 - 0/6) الذي حقق هو الأخر كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصل على كأس المركز الثالث لاعب نادي القارة محمد الجزيري والميدالية البرونزية، وكأس المركز الرابع محمد السليمان من نادي المحيط .وعلى هامش الحفل الختامي للموسم الرياضي لمنافسات التنس السعودية للموسم الرياضي 1438هـ - 1439هـ، كرم الاتحاد السعودي للتنس عدد من الحكامالمميزين لهذا الموسم وهم "مشعل العتيبي وعلي المحيميد وفيصل المطيري"، بالإضافة إلى الحكام الذين خدموا اللعبة لعقود من الزمن تقدمهم الحكم القدير جلال الفرج وأحمد الأحمد ومحمد العويس ، كما احتفى الاتحاد بالمدرب الوطني عبدالوهاب العبدالوهاب تقديراً لتميزه وجهوده في إبراز عدد من المواهب التي حققت الإنجازات للوطن عبر عقود من الزمن .وشهد الحفل تكريم العاملين في اتحاد التنس الذين أسهموا في إبراز اللعبة طوال الموسم الرياضي وتفانيهم في العمل الذي تكلل بالنجاح .يذكر أن البطولة المفتوحة الكبرى سجل فيها قرابة 90 لاعباً في فئتيها ( الدرجة الأولى والناشئين ) ولعبت بنظام خروج المغلوب من الدور الــ64 على ملاعب جامعة الإمام، وملاعب معهد إعداد القادة، وملاعب اتحاد التنس بالملز ، وقاد البطولة تحكيمياً الحكم العام الدولي يوسف الطريف وبمساعدة 18 حكماً ما بين حكام كرسي وخط .وأشاد عدد من اللاعبين والمدربين بكثافة الأنشطة والبطولات وتنوعها لهذا الموسم الرياضي للتنس، مؤكدين على أهمية ذلك في تحقيق رفع نسبة الممارسةوالتدريب للاعبين في مختلف الفئات، بالإضافة لزيادة نسبة المشاركة المجتمعية في رياضة التنس حيث سجلت البطولات المفتوحة لهذا العام نسبة إقبال تاريخية مطالبين بفرض رسوم على المشاركة لضمان جدية المسجلين ورفع قيمة جوائز البطولة .// انتهى //13:37ت م