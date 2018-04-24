الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم، تنبيهاً مبكراً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد باستمرار التوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، حيث تبدأ الحالة من يوم غدٍ الأربعاء، وتستمر إلى يوم الجمعة القادم.ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.وشدد العقيد الغامدي على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مؤكداً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمة الجميع على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //13:41ت م