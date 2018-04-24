الجزائر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مقتل المطلوب الثاني من قبل المملكة العربية السعودية ضمن القيادات الانقلابية ، صالح الصماد ، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ، مع 6 قيادات من مرافقيه في شارع الخمسين بالحديدة ، إثر غارة جوية نفذها طيران التحالف العربي.ورأت الصحف أن القضاء على أحد أبرز قيادات الانقلاب ، يشكل ضربة موجعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ، وبداية النهاية لهؤلاء المجرمين .وكشفت عن استمرار قصف النظام السوري لمخيم اليرموك ومحيطه بحجة القضاء على بقايا الإرهاب ، ضواحي العاصمة السورية ، دمشق .ولفتت الانتباه إلى الوضع المتردي في ليبيا ، على خلفية استمرار انسداد قنوات التواصل بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة ، فائز السراج وقيادة ما يسمى بالجيش الوطني الليبي ، بزعامة خليفة حفتر ، مشددة على أن حل الأزمة الليبية يكمن في التمسك باتفاق الصخيرات وتعديله بما يتماشى مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية وبما يجسد طموحات الشعب الليبي في قيام دولة قوية ومتماسكة.وفي الشأن الدولي ، تابعت صحف اليوم الإستعدادات المتواصلة من أجل عقد القمة الثالثة للكوريتين ، بين الرئيس الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون ، ونظيره الكوري الجنوبي ، مون جاي ، الجمعة القادم.// انتهى //13:44ت م