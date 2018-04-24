الكويت 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 08ر4 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4789 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر98 مليون سهم تمت من خلال 3455 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 6ر39 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4780 نقطة وبنسبة انخفاض 3ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).بينما ارتفع مؤشر السوق الأول 25ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة بنسبة ارتفاع 3ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر17 مليون سهم تمت عبر 1118 صفقة بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).// انتهى //13:44ت م