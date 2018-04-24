الطائف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف، أمس، بالتعاون مع نادي الطائف الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، برنامجاً تأهيلاً رياضياً، ضمن البرامج المنوعة التي ينفذها المركز.وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف فهد الرقيب، أن البرنامج تضمن إقامة مجموعة من المسابقات الرياضية التنافسية، وتنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية، بهدف توفير أجواء من المرح والتنافس بين أبناء المركز، معرباً عن شكره لإدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركتهم الفاعلة في تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي.// انتهى //13:50ت م