الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأسفرت الحملات الميدانية التفتيشية التي نفذتها بلدية وسط الدمام ،عن إغلاق 12 مطعماً، ورفع 361 بسطة مخالفة من الفواكه والخضروات والأدوات المختلفة، إضافة إلى إتلاف 62 كيلو جراما مواد غذائية، و64 كيلو جراما مواد محظورة.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن الجولات الميدانية تضمنت زيارة 120 منشأة تجارية وغذائية وصحية، بهدف التأكد من الصحة العامة، والتزام المنشآت باشتراطات السلامة، والتأكد من التزام العاملين بأنظمة السلامة الصحية، وتوافر جميع الاشتراطات الصحية.وأفاد الشمري، أنه تم ضبط 4 شقق سكنية تستخدم كمعامل ومستودعات للمطاعم، مبينا أنه تم تطبيق اللوائح والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، التي تتضمن تطبيق عقوبات وغرامات مالية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي بالشراكة مع الجهات المختصة ضمن حملة"وطن بلا مخالف"، التي يتم من خلالها رصد العمالة المخالفة وتسليمها للجهات المختصة.// انتهى//13:52ت م