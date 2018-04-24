سيهات 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسضبطت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف اليوم منزل شعبي تستخدمه عمالة مقيمة لتجهيز الأطعمة وبيعها على البوفيهات والمطاعم في مدينة سيهات.وأوضحت البلدية أن الفرق التفتيشية صادرت 86 كيلو غراما من المواد الفاسدة مجهولة المصدر، مؤكدة أنها تأخذ في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية.وشددت بلدية سيهات على منع هذا التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات القانونية على كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين، مهيبة بأهالي المحافظة أخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والاتصال على الرقم الموحد 940.//انتهى//13:53ت م