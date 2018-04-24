الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساستقبل الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج، في مكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود الحارثي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل المتعلقة باستضافة شخصيات وفعاليات إسلامية من جمهورية مالي ضمن برنامج الحج لهذا العام 1439هـ الذي تشرف على تنفيذه الوزارة.// انتهى //13:55ت م