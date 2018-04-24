الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم، معالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ومدير عام فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي.و‏اطلع سموه خلال اللقاء على البرنامج الخاص في الورشة التعريفية لكود البناء السعودي التي تنظمها اللجنة المنظمة بالمنطقة الشرقية، كما اطلع سموه ‏على أنشطة وبرامج الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والحراك الذي يهدف لأهمية دور الهيئة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشددا سموه على الارتقاء بجودة الخدمات والتدريب وتطوير الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ووضع تصور يناسب تطوير الإدارات الحكومية بما فيها إمارة المنطقة الشرقية والعاملين فيها، متمنيا سموه ‏لهم المزيد من التوفيق والسداد.من جهته أعرب معالي المحافظ الدكتور سعد القصبي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بأنشطة وبرامج الهيئة، مبينا أن اللجنة الوطنية لكود البناء تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الفنية والاستشارية وفرق العمل، مؤكدا حرص اللجنة على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم قطاع التشييد والبناء وتأمين المستوى المقبول من السلامة للمواطنين.// انتهى //14:37ت م