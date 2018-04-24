الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية عزمها إنهاء 4 مشاريع بيئية جديدة تخدم غرب وجنوب أحياء العاصمة الرياض، وذلك خلال شهري مايو ويونيو 2018م، بتكلفة مالية تتجاوز 346 مليون ريال، وإنهاء طفوحات الصرف الصحي لأحياء سكان العريجاء الغربية، وحي ظهرة لبن بمدينة الرياض، وحي العزيزية خلال الربع الثالث من 2018م، إضافة إلى رفع الضرر البيئي الذي لحق بسكان هذه الأحياء، التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية.وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبد الله البصيلي أن هذه المشاريع المنجزة ستحقق الدعم غير مباشر لخدمة الصرف الصحي بالتوسعات العمرانية الجديدة لأحياء غرب وجنوب مدينة الرياض، فضلاً عن إيصال خدمة الصرف الصحي لكثير من العملاء، ورفع الضرر البيئي عن الأحياء المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه السطحية، مبيناً أن المشاريع المنتهية تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات للصرف الصحي بأطوال 215.53 كم طولي، وتنفيذ 7970 توصيلة منزلية للصرف الصحي.وأفاد المهندس البصيلي أن المشاريع التي ستنتهي هي مشروع تنفيذ خط الصرف الصحي(Li1) عن طريق الثقب الأفقي غرب مدينة الرياض بطول (15.79) كم طولي، لربط شبكات الصرف الصحي بأحياء جنوب وغرب الرياض بمحطة المعالجة البيئية، كذلك عقد شبكة الصرف الصحي بأجزاء من حي ظهرة لبن عقد رقم (1) بطول (66.39) كم طولي ويخدم المشروع (3000) توصيلة، بالإضافة إلى عقد شبكة الصرف الصحي بأجزاء من حي ظهرة لبن (2) بطول (100,82) كم طولي، ويخدم المشروع (4500) توصيلة من خلال عقود توصيلات أخرى، مفيداً أن هذه المشاريع تتضمن أيضاً عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء العريجاء الغربية وطويق عقد رقم (2) بطول ( 17,41 )كم طولي، بالإضافة إلى 125 توصيلة صرف صحي، وعقد تنفيذ شبكات صرف صحي، ومحطات رفع متفرقة غرب مدينة الرياض بطول ( 15,12) كم طولي، فضلاً عن 345 توصيلة صرف صحي.‏// انتهى //14:44ت م