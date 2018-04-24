الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسفاز فريق هيوستن روكتس على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 119-100 ضمن منافسات المنطقة الغربية بالدور الأول من "بلاي اوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .وتغلب فريق يوتا جاز على ضيفه اوكلاهوما سيتي بنتيجة 113-96 ، ليصبح فريقا هيوستن ، ويوتا جاز على بعد فوز واحد فقط من التأهل إلى الدور الثاني ، بتقدمهما على 3-1 على التوالي .يذكر أنه يتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في 4 مباريات من أصل 7 .// انتهى //14:50ت م