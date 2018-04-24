ثالثاً :بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 107 / 23 ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .رابعاً :بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 12 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1439هـ، ورقم ( 6 ـ 35 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة ، وأن يكون ارتباطها بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة ، ونقل ارتباطات بلديات (القيصومة ، والصداوي ، والذيبية، والسعيرة) إلى أمانة محافظة حفر الباطن ، وأن يربط بها ما ينشأ من بلديات مستقبلاً داخل نطاق الإشراف الإداري للمحافظة .خامساً :بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن التجاري .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .سادساً:قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة (د) إلى البند (رابعاً) من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 / 3 / 1431هـ ، بالنص الآتي: " د - تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها ، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك ، على أن يتولى مؤهلون سعوديون ـ بقدر الإمكان ـ الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات " .// يتبع//15:01ت م