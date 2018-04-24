سابعاً :بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 33 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .ثامناً :بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 33 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق .تاسعاً :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان .2 ـ ترقية محمد بن شبيب بن محمد الدوسري إلى وظيفة ( وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوكالة الأحوال المدنية.3 ـ ترقية ناصر بن منير بن نفاع العتيبي إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للدفاع المدني.4 ـ ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن صالح النملة إلى وظيفة ( مدير عام إدارة العمليات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية .5 ـ ترقية المهندس بدر بن عبيد بن جزاع البديوي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.// انتهى //15:01ت م