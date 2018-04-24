صبيا 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم, فعاليات المعرض الخاص باحتفاء أهالي محافظة صبيا بمناسبة مرور 17 عاماً على تعيين سموه أميراً لمنطقة جازان والمقام بعنوان "بصمة أمير".وفور وصول سموه, مقر المعرض بقاعة لاماركيز للاحتفالات والمؤتمرات بصبيا, قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض, وتجول والحضور على أقسام وأركان المعرض الذي يمثل مشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة بالمناسبة.واستمع سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المعرض وما يتضمنه من أعمال ومجسمات تحكي المنجزات التنموية والحضارية التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها خلال هذه الفترة, حيث شهدت المحافظة خلال الـ 17 عاماً الماضية مشروعات بلدية بمبلغ 400 مليون ريال, وتعليمية بمبلغ 169 مليون ريال, والصحة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 13 مليون و 882 ألف ريال, ومشروعات الطرق بأكثر من 200 مليون و 900 ألف ريال, ومشروعات كهربائية بمبلغ 216 مليون ريال , ومشروعات الزراعة بمبلغ 6,264,500 ريال , والشؤون الإسلامية بمبلغ 17 مليون ريال, وبلغت قيمة المشروعات البلدية التي نفذتها بلدية مركز العالية منذ نشأتها 90 مليون ريال, فيما بلغت قيمة المشروعات البلدية التي نفذتها بلدية مركز قوز الجعافرة منذ نشأتها 70 مليون ريال .وأعرب سمو أمير منطقة جازان في ختام افتتاح المعرض, عن شكره لأهالي محافظة صبيا, وسعادته بما حققته مختلف الجهات الحكومية من إنجازات تنموية شملت شتى المجلات الخدمية والبلدية, راجياً العون والتوفيق للجميع.// انتهى //15:16ت م