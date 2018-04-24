دبي 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسيواجه فريق العين المتوج بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم غدا اختبارا صعبا عندما يواجه شباب الأهلي في نصف نهائي مسابقة الكأس .ويلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الوحدة حامل اللقب مع الجزيرة .وكان العين قد حقق السبت الماضي لقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بفوزه على النصر 4-صفر، ويتطلع أمام شباب الأهلي لقطع خطوة إضافية نحو تحقيق طموحه لتحقيق مسابقة الكأس ونيل الثنائية التي لم يسبق له تحقيقها .وحقق شباب الأهلي البطولة 8 مرات الذي حل خامسا في الدوري ، ويأمل في تحقيق البطولة لكي يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل .// انتهى //15:17ت م