رياضي / كأس الإمارات لكرة القدم : العين وشباب الأهلي غدا
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
دبي 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
يواجه فريق العين المتوج بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم غدا اختبارا صعبا عندما يواجه شباب الأهلي في نصف نهائي مسابقة الكأس .
ويلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الوحدة حامل اللقب مع الجزيرة .
وكان العين قد حقق السبت الماضي لقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بفوزه على النصر 4-صفر، ويتطلع أمام شباب الأهلي لقطع خطوة إضافية نحو تحقيق طموحه لتحقيق مسابقة الكأس ونيل الثنائية التي لم يسبق له تحقيقها .
وحقق شباب الأهلي البطولة 8 مرات الذي حل خامسا في الدوري ، ويأمل في تحقيق البطولة لكي يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل .
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15:17ت م