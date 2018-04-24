الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، إدارة ولاعبين نادي الجيل بالأحساء يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة أحمد بن فهد الغنيم، ونائبه وليد بن محمد الشويهين، ورئيس أعضاء هيئة الشرف عادل بن محمد المقبل، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لمصاف دوري الأمير محمد بن سلمان "دوري الدرجة الأولى للمحترفين"، وصعود فريق ناشئين القدم للدوري الممتاز، وصعود ناشئين كرة اليد للدوري الممتاز، وتحقيق فريق التنس الأرضي بطولة الدوري الممتاز.ورحب سمو أمير المنطقة الشرقية بالجميع, مقدماً التهنئة لهم على هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت بتظافر جهود الجميع وتسجل باسم المنطقة، كما حثهم سموه على بذل الجهود للاستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات.وشكر سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز, إدارة النادي واللاعبين على جهودهم في تحقيق هذه الإنجازات، ورئيس أعضاء شرف نادي الجيل عادل المقبل على دعمه المستمر لخدمة أبناء الوطن.من جانبه, أعرب رئيس نادي الجيل أحمد الغنيم عن شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على استقباله والتشرف بالسلام على سموه ومتابعته لكل ما يهم الرياضة والشباب في المنطقة.فيما استعرض نائب الرئيس وليد الشويهين إنجازات وتطلعات النادي على مستوى الألعاب الرياضية والأنشطة الاجتماعية والثقافية وبرامج خدمة المجتمع.وفي ختام اللقاء, تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية درع النادي بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان، كما التقطت الصور التذكارية مع سموه.// انتهى //15:19ت م