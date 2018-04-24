‏الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأقام مكتب التعليم بمحافظة بلجرشي أمس ، حفل اختتام الأنشطة الطلابية لمدارس المكتب لهذا العام بمسرح متوسطة بالشهم, بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني, ومديري الإدارات الحكومية, والمشرفين التربويين, وقادة المدارس .وتخلل الحفل المقام بهذه المناسبة, كلمة لمدير مكتب تعليم بلجرشي سعيد بن علي الغامدي, استعرض فيها أبرز المناشط والفعاليات التي نفذتها مدارس المحافظة خلال العام الدراسي الجار ، منوهاً بما حققه طلاب مدارس المحافظة من مراكز متقدمة في المسابقات المختلفة بجهود العاملين في الميدان التربوي وبمتابعة من قيادات الإدارة .ثم توالت فقرات الحفل التي اشتملت المعارض الفنية والعروض الرياضية والفقرات الإنشادية والمسرحية التي تغنت بحب الوطن والمحافظة على أمنه ومكتسباته .من جانبه, ألقى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية, كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطالب, والكشف عن مواهب الطلاب, وتعزيز عملية التعليم والتعلم ، مشيداً بما شاهده من فقرات مميزة, وتنظيم للحفل يعكس اهتمام مدير مكتب التعليم ببلجرشي, ومنظومة العمل في المكتب والمدارس بما يقدم من برامج ومناشط تعليمية هادفة تخدم العملية التعليمية في المحافظة, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح .وفي ختام الحفل, تم تكريم لجان الحفل والمدارس المشاركة والمحققة مراكز متقدمة في المسابقات المختلفة بشهادات الشكر والتقدير والهدايا التذكارية .// انتهى //15:24ت م