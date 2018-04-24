عرعر 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسدعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية المشتركين لتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال مراكز خدمات العملاء بفروع الادارة بمحافظات ومدن المنطقة ، وذلك لتفادي تراكم مديونيات المياه وضمان استمرارية الخدمة.وأوضحت الإدارة خدمات المياه بالمنطقة أن تحديث البيانات يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين بشكل أسرع وأدق وفي وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية، مؤكدة أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حيث بدأت بفصل الخدمة عن المتعثرين وكذلك عن غير المحدثة بياناتهم .// انتهى //16:36ت م