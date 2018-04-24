الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساختارت لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية في أول اجتماع لها في دورة مجلس الادارة الحالية اليوم، عضو مجلس الإدارة ابراهيم آل الشيخ رئيسا لها، وعضو مجلس الادارة صلاح القحطاني نائب للرئيس.وتم خلال الاجتماع التصويت على منصب الرئيس، حيث حصل ابراهيم آل الشيخ على 18 صوتا من أصل 24 صوتا، فيما حصل منافسه عبدالله الصانع على 6 أصوات، وعلى منصب نائب الرئيس حصل عضو مجلس الإدارة صلاح القحطاني على 17 صوتا، فيما حصل منافسه الدكتور فهد الخالدي على 7 أصوات من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن اللجنة في الدورات السابقة قد حققت مجهودات قيمة، متمنيًا مواصلة هذه الإنجازات والنجاحات التي تصب لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص مجلس إدارة الغرفة على زيادة الفاعلية في قطاع اللجان، كون المستقبل يحمل في طيّاته الشيء الكثير والطموحات الواسعة والتحديات الكثيرة.// انتهى //16:37ت م