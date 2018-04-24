المنامة 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,282.44 نقطة على انخفاض قدره 16.16 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 940.23 نقطة على انخفاض قدره 24.73 نقطة عن معدل اقفاله السابق .وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و 180 ألفًا و 870 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 328 ألفًا و 414 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 74 صفقة .كما بلغت كمية الصكوك الإسلامية المتداولة 20 ألف صك بقيمة إجمالية قدرها 19 ألفًا و 800 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال صفـقة واحـدة، أي ما نسبته 5.69 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.97 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .// انتهى //16:38ت م