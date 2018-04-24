القاهرة 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر1 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر994 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه .وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 23ر0 في المئة ليبلغ مستوى 96ر18121 نقطة ، فيما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 30ر0 في المئة ليبلغ مستوى 62ر 860 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 29ر0 في المئة ليبلغ مستوى 53ر2266 نقطة .// انتهى //16:38ت م