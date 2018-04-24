كابل 8 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسقتل ما لا يقل عن 19 من عناصر الشرطة في هجومين لمسلحي طالبان بإقليمي فرح وغازني بأفغانستان .وقال العضو بمجلس إقليم فرح خير محمد نورضيا في تصريح له، إن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وتمكن مسلحو طالبان من أسر واحد أو اثنين آخرين في منطقة بالا بولوك بالإقليم صباح اليوم ، مضيفاً أن مسلحي طالبان اقتحموا نقطة تفتيش في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصادروا جميع المعدات وغادروا .وفي إقليم غازني، قتل تسعة من رجال الشرطة عندما هاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش ، بحسب ما قاله مسؤولون .وأفاد العضو البرلماني عن الإقليم محمد عريف رحماني في تصريح له ، أن أربعة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة جيجهاتو بالإقليم .// انتهى //16:39ت م