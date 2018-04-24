محايل 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24أبريل 2018 م واسناقش المجلس البلدي لبلدية محافظة بارق في اجتماعه أمس, الخطة البلدية الرمضانية التي قدمها رئيس بلدية المحافظة أحمد بن عوض البارقي, استعدادا لشهر رمضان المبارك, وتشمل تكثيف الأعمال الميدانية بما يتواءم وخصوصية شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس المجلس البلدي محمد بن إبراهيم البارقي, أن الخطة الرمضانية تشمل تكثيف الجانب الرقابي على أسواق الأسواق الشعبية في المحافظة, بالإضافة للمحلات والمطاعم والبوفيهات والأسواق التجارية في المحافظة والقرى المشمولة بخدمات البلدية, مؤكداً أن المجلس يُقدر الجهد المبذول من البلدية في السعي لإنهاء العديد من الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطن, وتؤثر على البيئة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية والحث عليها ضمن الجولات التفقدية اليومية لجهاز البلدية, داعيا المواطنين للمساهمة مع البلدية والابتعاد عن الشراء من الباعة المتجولين .كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاجتماع, وأقر المجلس إقامة حملة توعويه خلال شهر رمضان بمشاركة مكتب التعليم بالمحافظة .// انتهى //16:40ت م