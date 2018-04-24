الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسانطلقت، فعاليات حملة بلدية محافظة النعيرية لمعالجة التشوهات البصرية، أمس، بعنوان"كذا أحلى"، وذلك في حديقة الأمير محمد بن فهد بالمحافظة، والتي تستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 40 طالبا متطوعا من مدارس المحافظة، بحضور محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد آل خريف، ورئيس بلدية النعيرية المهندس محارب المطيري، وعدد من المسؤولين.وتهدف الحملة التي تشمل كافة المحافظة، إلى غرس فكرة الحفاظ على المرافق العامة بين الطلاب والأثر الفعال في إظهار حماسهم وقدرتهم على إنجاز الأعمال التي تصب في مصلحة الوطن. وشهد انطلاق الحملة شرحا للفكرة والأهداف المرجوة من الحملة من قبل الجهات المنظمة، إذ تركزت الأعمال في يومها الأول على صبغ جدران المرافق العامة بالحديقة والملاعب الموجودة.يأتي هذا ضمن حملة معالجة التشوه البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة، والجهود المبذولة من قبل بلدية النعيرية لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية لدى النشء والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة والتأكيد على أهمية النظافة ومعالجة مظاهر ومسببات التشوه البصري.// انتهى //16:42ت م