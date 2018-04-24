الدمام 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستحتفل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مساء غد، باختتام أنشطتها الطلابية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ووكلاء وعمداء ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وذلك في قاعة مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالدمام.وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري، أن العمادة تبوأت مكانة عالية بين الجامعات في المملكة وتضاعفت على عاتقها المسؤولية لرعاية الطلاب وخدمتهم في جوانب شتى ورعاية جميع الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي على مستوى الجامعة أو التي تقيمها الكليات بالتعاون مع العمادة لخدمة الطلاب.وأضاف أن هذا الحفل يأتي ختاما للأنشطة التي استمرت لمدة عام دراسي كامل تنوعت في مواضيعها وتخللها إنجازات هامة على مستوى الجامعة وخارجها مما يؤكد السعي نحو التميز دائما الذي يصنعه طلاب جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، معربا عن فخر العمادة بأن غالبية أنشطتها تدار من طلابها كماً وكيفاً تحت إشرافها المباشر وفق قيم ورسالة وأهداف الجامعة، لافتا الى أن برنامج الحفل سيتضمن أوبريت والاحتفال بنجم الجامعة ومنولوج وعرض لمونتاج العمادة.// انتهى //16:43ت م