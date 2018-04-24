المدينة المنورة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسعقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني, ورشة عمل بعنوان "تعزيز جودة الخدمات" وذلك في أكاديمية المسجد النبوي بمشاركة مدراء الإدارات العامة والإدارات التابعة لها.وأكد مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر أن هذه الورشة تهدف لتطوير منظومة خدمات المسجد النبوي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات والجهات المشاركة، من خلال الخروج بالتوصيات اللازمة والمعنية بطرح المبادرات التي تُمكّن من رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدّمة في موسم شهر رمضان المبارك، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات والجهات المشاركة، وتعزيز جهود العاملين لرفع مستوى الأداء.// انتهى //16:43ت م