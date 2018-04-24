مكة المكرمة 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 ابريل 2018م واسوضعت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة , برنامجا زمنيا لمراقبة الفنادق والعمائر السكنية بالمنطقة المركزية ، التي تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين الذين يتوافدون على مكة المكرمة خلال الاجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك ، وذلك لتنفيذ حملة رقابية على مطاعم تلك الفنادق للتأكد من تجهيزاتها وتوفر الاشتراطات الصحية بها ، وسلامة الاطعمة والمأكولات المقدمة .وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة خالد المجيرشي ، أن الحملة شملت أيضا عددا من المطاعم وصوالين الحلاقة والبقالات والكافيهات ومختلف المحلات المتعلقة بالصحة العامة ، والتي تشهد إقبالاً من قبل الزوار والمعتمرين ، مشيرا الى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة استعدادا لشر رمضار المبارك ، بمتابعة المهندس حسن بن سعيد خنكار رئيس بلدية الغزة الفرعية .وقال : إن البلدية شكلت فريقا رقابياً بمشاركة كلاً من : عادل الحسني وعادل الصاعدي ومحمد قصادي ووديع العلياني ومحمود سبحي ، وعدد من المراقبين ، وتم تنفيذ حملة على عدد من مطاعم الفنادق وتفقد تجهيزاتها والكشف على عينات المواد الغذائية ومتابعة تنفيذ مختلف الاشتراطات الصحية ، مشيراً الى أن نسبة الالتزام مرتفعة ولله الحمد في توفير الاشتراطات المطلوبة .وأكد ان البلدية تقوم بحملات مستمرة على جميع الأنشطة من خلال تكثيف وجود مفتشيها ، ولتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خطرا على الصحة العامة مبيناً أن هناك تنسيق فعال مع كافة الادارات المعنية لضمان سلامة الخدمات المقدمة للأهالي.// انتهى //16:45ت م