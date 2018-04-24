عام / منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى استئناف جهودها لمكافحة الملاريا
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
جنيف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم ، إلى استئناف جهودها لمكافحة الملاريا والعودة إلي المسار الصحيح للقضاء علي المرض ، وتحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الملاريا بحلول عام 2030 .
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس ، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 ابريل من كل عام ، إن العالم بقف حالياً في مفترق طرق في مكافحة الملاريا ، حيث أن نقص التمويل لمكافحة المرض قد يجعل العالم يخسر تقدمه الذي حققه في هذا المسار.
وأكدت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 445 ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب الملاريا عام 2016 ، وأن 216 مليون شخص حول العالم ما زالوا مصابين بالملاريا ، بينما لا تتعدى الموارد المتاحة لمكافحة المرض 2.7 مليار دولار.
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16:52ت م