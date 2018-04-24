جنيف 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسدعت منظمة الصحة العالمية دول العالم ، إلى استئناف جهودها لمكافحة الملاريا والعودة إلي المسار الصحيح للقضاء علي المرض ، وتحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الملاريا بحلول عام 2030 .وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس ، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 ابريل من كل عام ، إن العالم بقف حالياً في مفترق طرق في مكافحة الملاريا ، حيث أن نقص التمويل لمكافحة المرض قد يجعل العالم يخسر تقدمه الذي حققه في هذا المسار.وأكدت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 445 ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب الملاريا عام 2016 ، وأن 216 مليون شخص حول العالم ما زالوا مصابين بالملاريا ، بينما لا تتعدى الموارد المتاحة لمكافحة المرض 2.7 مليار دولار.// انتهى //16:52ت م