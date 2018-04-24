‏الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسنظم المركز الصحي لقوى الأمن بسجن الباحة العام, اليوم، حملة صحية بمناسبة اليوم العالمي للصحة, وبحضور مدير السجن العام بالباحة العقيد عبدالرحمن الشهري ومنسوبي ادارة السجن العام.وشملت الحملة على فحوصات متكاملة للنزلاء من تحليل السكر وأخذ العلامات الحيوية والضغط وتحاليل شاملة للدم, إضافة الى توعية النزلاء وخصوصا المصابين بأمراض المزمنة بضرورة المتابعة الدورية و المحافظة على الغذاء الصحي والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.// انتهى //18:01ت م