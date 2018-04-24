ينبع 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساختتمت بمحافظة ينبع اليوم, الدورة الأساسية لمراقبي المساجد والصيانة في محافظات ينبع وبدر والعيص, الذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء بالرياض بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة, بحضور رئيس المراقبين بوكالة وزارة الشؤون الإسلامية إبراهيم بن عبدالعزيز السريع, ومدير فرع المساجد بينبع علي بن حسين الرفاعي ومراقبي المساجد بينبع وبدر والعيص, وذلك بمقر جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة .وتأتي الدورة التي شارك فيها 26 مراقبا من ينبع وبدر والعيص, ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء التدريبية لعام 39هـ.// انتهى //18:01ت م