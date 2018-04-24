تونس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " بمقرها بالعاصمة التونسية اليوم ، ندوة دولية حول تيسير اللغة العربية للناطقين بغيرها ، بمشاركة خبراء وأكاديميين من الدول العربية والإسلامية .وبين مدير عام المنظمة الدكتور سعود الحربي في كلمة له خلال الندوة ، أن اللغة العربية تستأثر باهتمام العديد من الدارسين والخبراء في مختلف أنحاء العالم خاصة المسلمين من غير العرب بوصفها مدخلاً لفهم القرآن الكريم وعلومه ، ومفتاحاً للاطلاع على الحضارة العربية الإسلامية ، مؤكداً في هذا السياق أنه يجب على المؤسسات التربوية والمنظمات العلمية أن تعطي اللغة العربية حقها من الاهتمام والرعاية الكاملة .من جانبه عد الأمين العام للرابطة العالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور أحمد باهمام ، أن الاهتمام باللغة العربية أصبح واجباً مع تزايد أعداد المسلمين حول العالم ووجوب فهم الإسلام والدين الحنيف على قواعد صحيحة ، مشدداً على ضرورة الاستفادة من القفزة الهائلة التي يعيشها العالم اليوم في مجالات الاتصال والتواصل لتقديم اللغة العربية بالشكل الأفضل والسلس والمفهوم .وتبحث الندوة التي تستمر ثلاثة أيام عدة محاور بينها اللغة العربية وموقعها في عصر العولمة ، ومتطلبات الإعداد الأكاديمي والثقافي لمدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها ، إلى جانب الاطلاع على بعض التجارب الناجحة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وعقد ورشة عمل لتبادل الأفكار والآراء حول واقع تعليم اللغة العربية .// انتهى //18:07ت م