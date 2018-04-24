عام / " ألكسو " تنظم ندوة دولية حول تيسير اللغة العربية للناطقين بغيرها
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
تونس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " بمقرها بالعاصمة التونسية اليوم ، ندوة دولية حول تيسير اللغة العربية للناطقين بغيرها ، بمشاركة خبراء وأكاديميين من الدول العربية والإسلامية .
وبين مدير عام المنظمة الدكتور سعود الحربي في كلمة له خلال الندوة ، أن اللغة العربية تستأثر باهتمام العديد من الدارسين والخبراء في مختلف أنحاء العالم خاصة المسلمين من غير العرب بوصفها مدخلاً لفهم القرآن الكريم وعلومه ، ومفتاحاً للاطلاع على الحضارة العربية الإسلامية ، مؤكداً في هذا السياق أنه يجب على المؤسسات التربوية والمنظمات العلمية أن تعطي اللغة العربية حقها من الاهتمام والرعاية الكاملة .
من جانبه عد الأمين العام للرابطة العالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور أحمد باهمام ، أن الاهتمام باللغة العربية أصبح واجباً مع تزايد أعداد المسلمين حول العالم ووجوب فهم الإسلام والدين الحنيف على قواعد صحيحة ، مشدداً على ضرورة الاستفادة من القفزة الهائلة التي يعيشها العالم اليوم في مجالات الاتصال والتواصل لتقديم اللغة العربية بالشكل الأفضل والسلس والمفهوم .
وتبحث الندوة التي تستمر ثلاثة أيام عدة محاور بينها اللغة العربية وموقعها في عصر العولمة ، ومتطلبات الإعداد الأكاديمي والثقافي لمدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها ، إلى جانب الاطلاع على بعض التجارب الناجحة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وعقد ورشة عمل لتبادل الأفكار والآراء حول واقع تعليم اللغة العربية .
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18:07ت م